Serpil'in akıllara durgunluk veren ölümü!

Erzurum'un Narman ilçesinde patoz makinesine kafasını kaptıran 43 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.Abone ol
Evinin yakınlarında çalışan Serpil Ç. (43) patoz makinesinin şaftına kafasını kaptırdı. Kafası vücudundan ayrılan Serpil Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki çalışmanın ardından Serpil Ç'nin cenazesi morga götürüldü.
Serpil Ç'nin cenazesi ikindi vakti kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.