Acun Ilıcalı Enis Destan'ı Hull City kadrosuna dahil etti...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Trabzonspor'un genç forveti Enis Destan'ı kadrosuna dahil etti. 21 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Trabzonspor, Destan'ın ileride gerçekleşecek bir satıştan %50 pay alacak.Abone ol
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, transferde rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi. Daha önce John Lundstram'ı kadrosuna katan İngiliz temsilcisi, Trabzonspor'un genç forveti Enis Destan'ı da renklerine bağladı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Trabzonspor, transferi resmi olarak duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Enis Destan'ın, Hull City kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.