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Acun Ilıcalı Enis Destan'ı Hull City kadrosuna dahil etti...

Acun Ilıcalı Enis Destan'ı Hull City kadrosuna dahil etti...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Trabzonspor'un genç forveti Enis Destan'ı kadrosuna dahil etti. 21 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Trabzonspor, Destan'ın ileride gerçekleşecek bir satıştan %50 pay alacak.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, transferde rotasını yeniden Türkiye'ye çevirdi. Daha önce John Lundstram'ı kadrosuna katan İngiliz temsilcisi, Trabzonspor'un genç forveti Enis Destan'ı da renklerine bağladı.

Acun Ilıcalı Enis Destan'ı Hull City kadrosuna dahil etti... - Resim: 0

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonspor, transferi resmi olarak duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Enis Destan'ın, Hull City kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Acun Ilıcalı Enis Destan'ı Hull City kadrosuna dahil etti... - Resim: 1

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