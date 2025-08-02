Mersin'de benzin döküp orman yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı!

Mersin'deki orman yangının nedeni belli oldu. Anamur ilçesindeki yangını 2 kişinin benzin dökerek çıkardığı ortaya çıktı. Ekiplerin gözaltına aldığı şüpheliler tutuklandı.Abone ol
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Ağustos'ta Demirören Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ilişkin çalışma yapıldı.
Akaryakıt istasyonundan aldıkları benzinle...
Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu bir akaryakıt istasyonundan aldıkları benzinle ormanı ateşe verdikleri belirlenen S.K. (33) ve S.Y. (29) gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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