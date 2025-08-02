Tatildeki düzensizlik çocukları hasta ediyor! Prof. Dr. Cihangir Akgün'den kritik uyarı

Geç yatmalar, geç kalkmalar, kaçırılan kahvaltılar… Tatil çocuklar için eğlence dolu olsa da bozulmuş uyku düzeni gelişimlerini sessizce tehdit ediyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Prof. Dr. Cihangir Akgün, “Biyolojik saat kayarsa büyüme durabilir, öğrenme zorlaşabilir” diyerek aileleri uyarıyor.

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Tatil döneminde kurallar esneyerek çocukların uyku saatleri kayıyor, bu da hem fiziksel gelişimlerini hem de zihinsel performanslarını olumsuz etkiliyor. Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi’nden Prof. Dr. Cihangir Akgün, yaz tatilinde bozulan uyku düzeninin büyüme hormonunu baskıladığını, konsantrasyon sorunları, yorgunluk ve obezite gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

BİYOLOJİK SAAT KAYARSA HUZURSUZLUK VE KAZALAR ARTAR

Tatilde çocukların uyku ritminin ciddi şekilde değiştiğini belirten Prof. Dr. Akgün, “Çocukların biyolojik saatleri bozulduğunda gün içinde huzursuzluk, dikkat dağınıklığı, sinirlilik gibi belirtiler görülebilir. Konsantrasyon eksikliği ise özellikle paten ya da bisiklet kullanan çocuklarda kazalara neden olabilir” uyarısında bulundu. Çocukların büyüme hormonunun en çok derin uyku sırasında salgılandığını vurgulayan Prof. Akgün, “Uyku düzeni bozulduğunda bu hormonun üretimi azalır, bu da fiziksel gelişimi sekteye uğratabilir. Ayrıca sabah geç kalkma nedeniyle öğün atlanabilir ve gece geç saatlerde sağlıksız atıştırmalıklar tüketilebilir. Bu da obezite riskini artırır” dedi.

ANKSİYETE VE DEPRESYON GELİŞEBİLİR

Uyku bozukluklarının sadece fiziksel değil, ruhsal sorunlara da yol açabileceğine dikkat çeken Prof. Akgün, “Çocuklarda anksiyete, depresif belirtiler ve davranış problemleri gelişebilir. Özellikle okul dönemine dönüşte uyum sağlamakta zorluk yaşanabilir” diye konuştu. Tatil döneminde çocukların uyku saatlerini okul temposuna yaklaştırmak için şu önerilerde bulunan Prof. Akgün, “Uyuma saatini okul öncesi dönemde her gün 15-30 dakika erkene çekerek biyolojik saati yeniden ayarlamak mümkün. Ayrıca uyumadan en az iki saat önce televizyon, tablet ve telefon gibi ekranlarla teması kesmek gerekiyor. Yatak odasının karanlık ve sessiz olması da kaliteli uykuyu destekler” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKLI UYKU, GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK DEMEK

Tatilde bozulmayan bir uyku düzeninin, sadece öğrenme başarısını değil aynı zamanda bağışıklık sistemini de destekleyeceğini söyleyen Prof. Dr. Akgün, “Okul dönemine geçişin sancısız olması ve çocuğun fiziksel, zihinsel sağlığının korunması için uykuyu asla ihmal etmeyin” diyerek aileleri uyardı.