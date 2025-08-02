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Bakan Fidan’dan Hamas heyetiyle kritik görüşme

Bakan Fidan’dan Hamas heyetiyle kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş başkanlığındaki heyetle İstanbul’da yaptığı görüşmede, İsrail’in Gazze’de uyguladığı politikaların soykırım niteliği taşıdığını ve ateşkes konusunda ciddi bir yaklaşım sergilemediğini belirtti.

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş başkanlığındaki Hamas heyetiyle bugün İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.

HAMAS HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ

Hamas heyeti, Gazze'ye girişine izin verilen insani yardım miktarının ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olduğuna ve İsrail'in ateşkes müzakerelerinde uzlaşmaz bir tutum izlediğine dikkat çekti. Bakan Fidan, İsrail'in Gazze halkını açlığa mahkum ederek soykırım politikasını devam ettirdiğini, bu yaklaşımın Netanyahu hükümetinin ateşkes sağlanması konusunda ciddi bir tutum içinde olmadığını gösterdiğini kaydetti.

İŞTE MASADAKİ KONULAR

İsrail'in ateşkes müzakerelerini uzatmak suretiyle Gazze halkının direncini kırmayı hedeflediğini ve böylece yurtlarını terk etmeye zorladığını belirtti. Bakan Fidan, İsrail'in Gazzelileri topraklarından sürmeye ve Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik adımlarının asla kabul edilemeyeceğini kaydetti ayrıca, Türkiye'nin müzakerelerin devam etmesini desteklediğini vurguladı.

Öte yandan, dünya kamuoyunun Filistinlilere yönelik desteğinin artmakta olduğunu belirten Bakan Fidan, kamuoylarının baskısı neticesinde Filistin Devleti'ni her geçen gün daha fazla ülkenin tanıdığını ve İsrail'in giderek yalnızlaştığını ifade etti. Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğinin en güçlü şekilde devam edeceğini söyledi.

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