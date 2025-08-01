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TFF'den yeni sezon öncesi 'VAR' kararı

TFF'den yeni sezon öncesi 'VAR' kararı

Trendyol Süper Lig’in gelecek hafta başlayacak 2025-2026 sezonunda, geçtiğimiz yıl yabancı hakemlerin görev aldığı VAR sisteminde bu sezon Türk hakemlerin yer alacağı iddia edildi.

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Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda VAR'da yerli hakemlerin görev yapacağı iddia edildi.

Trendyol Süper Lig gelecek hafta başlayacak. Geçen sezon yaşanan hakem tartışmalarının arından VAR'da yabancı hakemler görev almıştı.

A Spor'un haberine göre; TFF, bu sezon VAR sisteminde Türk hakemlere görev verecek.

Geçen sezon yabancı hakem itirazları sonrasında VAR'a yabancı hakem atamaları yapılmıştı.

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