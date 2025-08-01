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Galatasaray’dan Frankowski transferine onay! Yeni adresi...

Galatasaray’dan Frankowski transferine onay! Yeni adresi...

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un kadroda düşünmediği Frankowski için Rennes ile anlaşmaya vardı.

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray gönderilecek oyuncular için gün sayıyor. Okan Buruk’un kadrosunda görmek istemediği Frankowski için Fransız ekibi Rennes Cimbm’un kapısını çaldı.

ANLAŞMA TAMAM

Foot Mercato’nun haberine göre Rennes, Frankowski'nin transferi için Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Polonyalı oyuncu Rennes ile 2 yıl kiralık olarak anlaşırken, transferin 8M€ zorunlu satın alma opsiyonu ile tamamlandığı bildirildi. 2 yıl kiralama sonunda 2 yıllık zorunlu satın alma opsiyonu devreye gireceği öğrenildi.

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