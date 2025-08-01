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HABER /  POLİTİKA

Hakan Fidan ve Al Sani’den Gazze’de ateşkes görüşmesi

Hakan Fidan ve Al Sani’den Gazze’de ateşkes görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüşerek Gazze’de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaları değerlendirdi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar hakkında telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Al Sani telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze’de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

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