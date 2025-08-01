Emine Erdoğan'dan 'Dünya Emzirme Haftası' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, anne sütünün yalnızca bir besin değil, aynı zamanda sağlığın ve bağışıklığın “sihirli iksiri” olduğunu vurguladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası nedeniyle mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emzirme, bir annenin kalbinden doğup bebeğinin ruhuna işleyen en saf sevgidir. Anne sütü, sadece bir besin değil, aynı zamanda sağlığın ve bağışıklığın sihirli iksiridir. Anne ve yavrusunu sarıp sarmalayan bu eşsiz doğal mucizeden, her anne ve bebeğin faydalanmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.