Uğur Dündar, Hamdi Ulukaya'nın sözlerini ele aldı ve küfürlere karşı isyan etti

Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya için X üzerinden paylaşım yağan Uğur Dündar, "Bakın Hamdi Ulukaya "Bir ayağım artık Türkiyemiz'de, Türk halkıyla. Milletimizin, ülkemizin hizmetindeyim" diyor." dedi.

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Uğur Dündar, X üzerinden yapılan hakaret ve küfür dolu yorumlara sinirlendi. Chobani Kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe'ye sponsor olduğu anlaşmaya dün imza attı.

Ulukaya imza anlaşması sırasında, "Sayın Başkan, değerli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli Fenerbahçe Ailesi, tüm Türkiyeliler ve halkımız; bugün sabah evden çıkarken eşimle bir fotoğraf çektik.

'Bugün dünden daha güzel bir gün olamaz' dedik. Sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir gurur ve onur" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerde kullanılan "Türkiyeliler" ifadesi bazı vatandaşlar tarafından sosyal medyada eleştirilirken, Ulukaya bugün başka bir açıklama daha yaptı.

"ÜLKEMİN HİZMETİNDEYİM"

Ulukaya bugün yaptığı açıklamada da, "Bir ayağım artık Türkiye'de, Türkiye'mizde, Türk halkıyla. Milletimizin, ülkemizin hizmetindeyim." dedi.

Bu sözlere de Uğur Dündar, X üzerinden değerlendirme yaptı.

"HAKARET VE KÜFÜRLER YAĞDIRANLAR..."

Ulukaya'nın sözlerini alıntılayarak X üzerinden paylaşım yapan Uğur Dündar, "Sürçü lisan olarak söylediği "Türkiyeliler" sözcüğü üzerinden bizi linçleyen, hakaret ve küfürler yağdıranlar ve had bildiren koskoca (!) bilim insanları...

Bakın Hamdi Ulukaya "Bir ayağım artık Türkiyemiz'de, Türk halkıyla. Milletimizin, ülkemizin hizmetindeyim" diyor." dedi.

KÜFÜR EDENLERİ AFFETMEDİ

Gelen hakaret ve küfür dolu yorumlara sinirlenen Dündar, mahkeme açarak hesap soracağını söyledi.