BIST 10.726
DOLAR 40,66
EURO 47,07
ALTIN 4.381,17
HABER /  DÜNYA

Putin'in gizli haritası ortaya çıktı! 'Her zaman Rus toprakları dedi orayı gösterdi

Putin'in gizli haritası ortaya çıktı! 'Her zaman Rus toprakları dedi orayı gösterdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gizli haritası ortaya çıktı. 1994 yılındaki Alman Dışişleri Bakanlığı arşivlerine dayanan bir haberde Rus lider Putin'in, üç farklı bölge için "Her zaman Rus topraklarının bir parçası" nitelendirmesi yaptığı ortaya çıktı. Arşivler o üç bölgenin neresi olduğunu da yazıyor...

Abone ol

Alman Spiegel dergisi, Alman Dışişleri Bakanlığı arşivlerinden elde ettiği bilgilere dayanarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 1994 yılında Kırım, doğu Ukrayna ve kuzey Kazakistan’ın “hiçbir zaman Rusya’ya yabancı olmadığını” söylediğini yazdı. Putin’in bu ifadeyi, o dönem Saint Petersburg Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken Alman yetkililerle yaptığı bir görüşmede sarf ettiği bildirildi.

"Her zaman Rus topraklarının bir parçası"

Spiegel’in haberine göre, 14 Ocak 1994 tarihli diplomatik belgelerde, Putin’in bu topraklar için "her zaman Rus topraklarının bir parçası" nitelemesini yaptığı kaleme aldı.

Putin'in gizli haritası ortaya çıktı! 'Her zaman Rus toprakları dedi orayı gösterdi - Resim: 0

Alman Başkonsolosun notuna göre, Putin bu görüşlerini tekrar ederken Rusların, “Almanlar için anlaşılması zor” olan güçlü bir ulusal duygu taşıdığını da ifade etti.

Belgeye göre Putin, 1990’lı yıllarda Rusya’daki ekonomik ve sosyal durumun istikrarsız olduğunu, bu durumun ise aşırı sağcı lider Vladimir Jirinovski gibi isimlere zemin hazırladığını belirtti.

Putin'in gizli haritası ortaya çıktı! 'Her zaman Rus toprakları dedi orayı gösterdi - Resim: 1

Haberde, Putin'in bu yıllarda Batı tarafından bir reformcu olarak algılandığı, ancak arşivdeki ifadelerin milliyetçi ve emperyal bir bakış açısının erken sinyallerini verdiği vurguladı.

Almanya’daki Çağdaş Tarih Enstitüsü (Institut für Zeitgeschichte) tarafından yayımlanan ve Dışişleri Bakanlığı belgelerini içeren kaynakta yer alan ifadelere göre, Putin "hiçbir Rus’a bu toprakların artık yabancı olduğu söylenemez" demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Emine Erdoğan'dan 'Dünya Emzirme Haftası' mesajı
Emine Erdoğan'dan 'Dünya Emzirme Haftası' mesajı
Destici'den ABD'nin Türkiye'ye getirdiği yeni gümrük vergisi oranına tepki
Destici'den ABD'nin Türkiye'ye getirdiği yeni gümrük vergisi oranına tepki
Süt sektöründeki uyuşmazlıklar TOBB Tahkim Kurulu’nda çözülecek
Süt sektöründeki uyuşmazlıklar TOBB Tahkim Kurulu’nda çözülecek
Fırıncılardan yüzde 20'lik ekmek zammına ilişkin açıklama
Fırıncılardan yüzde 20'lik ekmek zammına ilişkin açıklama
Hamdi Ulukaya olay olan "Türkiyeliler" ifadesini düzeltti! Son konuşmasında bakın ne dedi
Hamdi Ulukaya olay olan "Türkiyeliler" ifadesini düzeltti! Son konuşmasında bakın ne dedi
İstanbul'da Türkiye-İtalya- Libya zirvesi! İşte masada önemli başlıklar
İstanbul'da Türkiye-İtalya- Libya zirvesi! İşte masada önemli başlıklar
Türkiye Fırıncılar Federasyonu açıkladı! Ekmek ne kadar, zam mı geliyor?
Türkiye Fırıncılar Federasyonu açıkladı! Ekmek ne kadar, zam mı geliyor?
Çin'den ABD'nin kararına tepki: "Şoke olduk"
Çin'den ABD'nin kararına tepki: "Şoke olduk"
Üreticilere yeni düzenleme! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "Şekersiz" ifade yasağı!
Üreticilere yeni düzenleme! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "Şekersiz" ifade yasağı!
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy imza için uçtu
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy imza için uçtu
Şüpheli hareketleri ele verdi! Bekçiler üzerinde bakın ne buldu kemer görünümlü...
Şüpheli hareketleri ele verdi! Bekçiler üzerinde bakın ne buldu kemer görünümlü...
Şap nedeniyle hayvan ölümleri arttı! Vatandaşlar çaresizce izliyorlar...
Şap nedeniyle hayvan ölümleri arttı! Vatandaşlar çaresizce izliyorlar...