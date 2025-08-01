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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy imza için uçtu

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy imza için uçtu

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İtalya ekibi Cagliari ile transfer görüşmeleri yapmak üzere bu ülkeye gitti.

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Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İtalya ekibi Cagliari ile transfer görüşmeleri yapmak üzere bu ülkeye gitti.

İtalya'da Cagliari Kulübünün yöneticileriyle bir araya gelecek 19 yaşındaki oyuncu, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla İtalya'ya hareket etti.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı ekiple çıktığı 87 maçta 16 gol kaydetti.

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