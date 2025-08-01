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Beşiktaş'ın St. Patrick's maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Beşiktaş'ın St. Patrick's maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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UEFA'nın açıklamasına göre, 7 Ağustos Perşembe günü Tallaght Stadı'nda oynanacak ilk maçta Sloven hakem David Smajc düdük çalacak. Smajc'ın yardımcılıklarını Slovenya'dan David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mihael Antic olacak.

İki ekip arasında 14 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak rövanş mücadelesini ise Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek. Nobre'nin yardımcılıklarını Portekizli Pedro Ribeiro ve Nelson Pereira üstlenecek.

Maçın dördüncü hakemliğini ise David Rafael Oliveira Da Silva yapacak.

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