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İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı

İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı

Şile'de suç örgütlerine yönelik operasyonda 13 farklı eyleme karıştıkları belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şile ve çevresinde suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, kent genelinde farklı tarihlerde iş yeri kurşunlama, tehdit, nitelikli yağma, konut dokunulmazlığının ihlali, tefecilik, rüşvet, ruhsatsız silah bulundurma ve kasten yaralama gibi suçlara karışan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 farklı eyleme karıştıkları belirlenen 19 zanlıyı gözaltına aldı. Aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 220 fişek, 2 kesici alet, 1 muşta ve 20 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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