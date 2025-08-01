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Bakanlık düğmeye bastı, bugün başladı! Raflarda o ürün olmayacak!

Bakanlık düğmeye bastı, bugün başladı! Raflarda o ürün olmayacak!

Market raflarında bulunan içeceklerin bazılarında 'şekersiz' ibaresi bulunuyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı içeceklerde bulunan 'şekersiz' ifadesine yönelik yasağı bugün itibarıyla yürürlüğe aldı.

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Tüketimi her geçen gün artan 'şekersiz' içeceklere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir düzenleme geldi. Bakanlık, geçtiğimiz aylarda Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği’nde değişikliğe gitmiş ve ister doğal ister yapay olsun, şeker ya da tatlandırıcı içeren gıda ürünlerinin, ‘şekersiz’ ibaresiyle satışa sunulmasını yasaklamıştı.

Bakanlık düğmeye bastı

Aylar öncesinde yapılan tebliğe rağmen konuya ilişkin birçok firma ürünlerinde henüz değişikliğe gitmezken, marketlerde satışa sunulan içecekler için 'şekersiz' yasağı bugün itibarıyla devreye alındı.

Raflarında o ürün olmayacak!

Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre, tatlandırıcı veya hurma, agave, pekmez gibi doğal şeker içeren gıdaların ‘Şekersiz’ diye etiketlenmesi, tüketicinin yanılmasına neden olduğu için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklandı. Bakanlık, daha önce yaptığı kamuoyu uyarısında, “Etiketlerdeki şekere ilişkin hatalı ve yanlış ifadelerin, obezite ve şeker hastaları ile kalori alımına dikkat eden gruplar başta olmak üzere tüketicileri yanılttığına” dikkat çekmişti.


TATLANDIRICI KULLANILSA BİLE...
Kalorisiz olmaları nedeniyle başta diyet yapanlar tarafından tercih edilen ve Türkiye'de her gün milyonlarca satış yapan ürünler, artık tatlandırıcı içerseler bile 'şekersiz' ifadesiyle satışa sunulamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, tatlandırıcı içeren ürünlerin etiketinde tüketicinin açıkça görebileceği şekilde, farklı renk ya da yazı stiliyle; ‘tatlandırıcı içerir’ yazılmasının zorunlu olduğunu hatırlatmıştı.

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