Ajet, Cenevre uçuşlarına başladı

Türk Hava Yolları'nın markası AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Cenevre'ye direkt uçuşlara başladı. Haftada dört gün yapılacak seferler, 1 Ekim 2025'ten itibaren her güne çıkarılacak.

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Türk Hava Yolları'nın markası AJet, uluslararası uçuş ağına İsviçre'nin önemli şehirlerinden Cenevre'yi de ekledi. AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Cenevre'ye düzenlediği ilk sefer öncesinde bir tören gerçekleştirildi. Törene, AJet ve Sabiha Gökçen Havalimanı yöneticileri katıldı.

Törenin ardından ilk seferini yapan uçak, yaklaşık 3 saat 10 dakikalık bir yolculuk sonunda Cenevre Cointrin Havalimanı'na başarılı bir şekilde iniş yaptı.

AJet'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Cenevre Cointrin Havalimanı arasındaki direkt uçuşları, başlangıçta haftada dört gün olarak planlandı. Uçuşlar Pazartesi, Perşembe, Cuma ve Pazar günleri gerçekleştirilecek.

Yolcu talebinin artmasıyla birlikte, 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren bu seferler haftanın her günü karşılıklı olarak yapılacak.

Ayrıca, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Cenevre'ye direkt uçuşlar da halihazırda Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki gün devam ediyor.