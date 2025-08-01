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Fatih'te tarihi Tahta Minare Hamamı'nda yangın paniği

Fatih'te tarihi Tahta Minare Hamamı'nda yangın paniği

İstanbul'un Fatih ilçesindeki tarihi Tahta Minare Hamamı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmadı.

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İstanbul'un Fatih ilçesi Balat Vodina Caddesi'nde bulunan Tahta Minare Hamamı'nda sabah saatlerinde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, alevlerin hamamın yanındaki evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Bazı vatandaşlar, itfaiyeye destek için yanan hamama hortumla su tuttu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken hamamda hasar oluştu. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

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