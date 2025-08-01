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Honda Türkiye'den İzmir'e dev yatırım!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Honda Türkiye'den İzmir'e dev yatırım!

Honda Türkiye, İzmir'in Aliağa ilçesinde yılda 100 bin üretim kapasitesine sahip yeni fabrika yatırımı gerçekleştiriyor. Burada yaklaşık 300 kişiye de istihdam sağlanması öngörülüyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda Türkiye, motosiklet pazarındaki büyümeyi desteklemek ve küresel motosiklet satışlarını artırmak amacıyla Aliağa'da yeni bir motosiklet fabrikası yatırımı kararı aldı.

Honda'nın İzmir'de kuracağı tesiste, motosiklet üretimine 2026'nın ortalarında başlanması planlanıyor.

Motosiklet üretimine yıllık 100 bin kapasiteyle başlanacak tesiste, ilerleyen dönemde bunun yıllık 200 bin adet olması hedefleniyor.

760 milyon liralık yatırım

100 bin metrekarelik geniş alanda üretime hazırlanan tesis için yatırımın toplam tutarı 760 milyon lira olarak belirlenirken, burada yaklaşık 300 kişiye de istihdam sağlanması öngörülüyor.

Honda Türkiye, fabrika yatırımlarıyla, motosiklet pazarında sürdürülebilir büyümeyi ve Türkiye'de motosiklet kültürünün gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

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