BIST 10.743
DOLAR 40,67
EURO 46,54
ALTIN 4.309,68
HABER /  SPOR

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne veda etti, Nihat Kahveci ateş püskürdü: Acı ama gerçek

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne veda etti, Nihat Kahveci ateş püskürdü: Acı ama gerçek

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına 2-0 mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Nihat Kahveci maçın ardından sert açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Shakhtar'a 2-0 yenildi. Polonya'da oynanan müsabakada Arda Turan'ın ekibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kevin ve 45+2'de Elias kaydetti.

Bu sonuçla birlikte toplam skorda 6-2 geriye düşen ve organizasyona veda eden siyah-beyazlılar, yoluna Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne veda etti, Nihat Kahveci ateş püskürdü: Acı ama gerçek - Resim: 0

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşma sonrası Kontraspor YouTube kanalında Beşiktaş'ın performansına adeta ateş püskürdü.

İşte Kahveci'nin yorumları:

"Top isyan etti"

"İlk maçtan sonra çok sinirliydim ya ilk maça şükrediyorum. 50. saniyede Silva'nın pozisyonuna heyecanlanmıştım. Bu maçta 1 saniye heyecanlanmadım. Top Beşiktaş'ın ayağındayken top isyan etti."

"Efsane Tayfur giriyor, yok!"

"Oyuna Semih giriyor, yok! Efsane Tayfur Bingöl giriyor, yok! Kim giriyorsa yok! Hoca da 'Jurasek'i eleştirdiniz, alın sol bekte Emir'i' diyor. 'Gedson'u sol önde oynattım' dediniz 'Muçi'yi oynattım' diyor. Bunlar futbolu unutma dersleri almış. Felix baskı yokken topu Mario'ya değil boş tribüne attı. Semih yanına veremiyor. Futbol topu isyan etti bu Beşiktaş kadrosuna."

"Benim ortalığı yıkmam lazım"

"Beşiktaş çöküyor, çöküyor! Şimdi rakibi Saint Patrick's değil mi; İrlanda'ya giderken uçakta yorulur, kramp girer, o maçta da koşamazlar! Yazık! İlk maç sonrası sinirimi hatırlıyorum. Bugün benim ortalığı yıkmam lazım. İlk maça şükreder hale geldik. Beşiktaş'ın bir sonraki oynayacağı maç önceki maça şükrettiriyor."

"Acı ama gerçek"

"Bak Arda Turan'a, ne güzel yol seçti değil mi? Geldi Eyüpspor'a. İlk sezon bir uğraştı, olmadı. Sonraki sezon birazcık yapılanma ile Süper Lig'e çıktı. Oynattığı oyun felsefesi ile Shakhtar Donetsk'e gitti. Maşallah, devam etsin. Bayılıyorum. Teknik, taktik, konuşması... Mert'in kalesine gelmeyen takıma karşı net pozisyona giremediniz. Bunu söylemek çok acı ama gerçek. Beşiktaş pozisyona giremedi."

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "soruşturma! Muhittin Böcek'in gelini tutuklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "soruşturma! Muhittin Böcek'in gelini tutuklandı
Fenerbahçe Nelson Semedo'yu 2 yıllığına kadrosuna kattı işte ilk sözleri
Fenerbahçe Nelson Semedo'yu 2 yıllığına kadrosuna kattı işte ilk sözleri
Faiz kararı sonrası piyasalar için 'indirim' haberi! Erdoğan imzaladı
Faiz kararı sonrası piyasalar için 'indirim' haberi! Erdoğan imzaladı
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak
İki dakika arayla sallandı! Sabah saatlerinde panik yaratan depremler, AFAD'dan açıklama
İki dakika arayla sallandı! Sabah saatlerinde panik yaratan depremler, AFAD'dan açıklama
THY yasakladı! Artık o bagajlar uçağa alınmayacak
THY yasakladı! Artık o bagajlar uçağa alınmayacak
Karın ağrısı arkasındaki kanser tehlikesi
Karın ağrısı arkasındaki kanser tehlikesi
70 ilde dev operasyon 940 şüpheli yakalandı
70 ilde dev operasyon 940 şüpheli yakalandı
Ev sahiplerine rayiç bedel şoku gelecek yıl 6-7 kat zamlanacak
Ev sahiplerine rayiç bedel şoku gelecek yıl 6-7 kat zamlanacak
Apple ve Amazon nisan-haziran dönemi bilançolarını açıkladı
Apple ve Amazon nisan-haziran dönemi bilançolarını açıkladı
Fenerbahçe, Milan Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Milan Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Trump tarife oranlarını değiştirdi Türkiye'ye gümük vergisi ne oldu
Trump tarife oranlarını değiştirdi Türkiye'ye gümük vergisi ne oldu