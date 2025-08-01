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Faiz kararı sonrası piyasalar için 'indirim' haberi! Erdoğan imzaladı

Faiz kararı sonrası piyasalar için 'indirim' haberi! Erdoğan imzaladı

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlaması sonrası piyasalar hareketlenirken yatırımcılar ise bu sorulara yanıt arıyor Parayı nereye park edeceğini araştırmaya başlayan yatırımcılar faizdeki parasına yön ararken, 'indirim' haberi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre tahvil, bono ve kira sertifikasında yüzde 0 stopaj süresi uzatıldı.

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Faizlerin yavaş yavaş düşmeye başlamasıyla birlikte "Parayı nereye park etsek?" diye soran yatırımcılar, alternatif yatırımlara yönelmeye başladı. Paranın yön bulacağı kritik günlere girilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni 'stopaj' kararı devreye girdi.

Sıfır kesinti var

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre devlet tahvili, bono ve kira sertifika gelirlerinde sıfır kesinti uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı.

Yürürlüğe giren kararla birlikte devlet tahvili ve hazine bonolarıyla Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için yürürlükte olan indirimli tevkifat oranı (yüzde 0) uygulaması 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

Faiz kararı sonrası piyasalar için 'indirim' haberi! Erdoğan imzaladı - Resim: 0

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