BIST 10.743
DOLAR 40,67
EURO 46,54
ALTIN 4.309,68
HABER /  GÜNCEL

70 ilde dev operasyon 940 şüpheli yakalandı

70 ilde dev operasyon 940 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 70 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 10 gündür devam eden operasyonlarda 565 kilogram uyuşturucu madde ve 357 bin 180 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 940 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Abone ol

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 70 ilde 1420 ekip, 3 bin 550 personel, 13 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlediklerini belirtti.

Operasyona ilişkin, "Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda, 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357 bin 180 uyuşturucu hap ele geçirdik. 940 şüpheliyi yakaladık." bilgilerini veren Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürleri ile polisleri tebrik etti.

Yerlikaya, uyuşturucuya karşı yürüttükleri bu mücadelenin, geleceğin teminatı olan gençleri koruma mücadelesi olduğunu ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ev sahiplerine rayiç bedel şoku gelecek yıl 6-7 kat zamlanacak
Ev sahiplerine rayiç bedel şoku gelecek yıl 6-7 kat zamlanacak
Apple ve Amazon nisan-haziran dönemi bilançolarını açıkladı
Apple ve Amazon nisan-haziran dönemi bilançolarını açıkladı
Fenerbahçe, Milan Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Milan Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Trump tarife oranlarını değiştirdi Türkiye'ye gümük vergisi ne oldu
Trump tarife oranlarını değiştirdi Türkiye'ye gümük vergisi ne oldu
YÖK Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Erol Özvar atandı
YÖK Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Erol Özvar atandı
UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak şartlar açıklandı
Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak şartlar açıklandı
Goodyear, Türkiye pazarı için iki yeni lastik serilerini piyasaya sürdü
Goodyear, Türkiye pazarı için iki yeni lastik serilerini piyasaya sürdü
Rekabet Kurulu ve YÖK’e yeni atamalar
Rekabet Kurulu ve YÖK’e yeni atamalar
Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken paylaşım: O video ve fotoğrafı Özgür Özel çekti
Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken paylaşım: O video ve fotoğrafı Özgür Özel çekti
Kamu işçisine zam pazarlığı! Beştepe'de sürpriz görüşme
Kamu işçisine zam pazarlığı! Beştepe'de sürpriz görüşme
Yurt genelinde camilerden yangın ve afetlere karşı dua anonsu
Yurt genelinde camilerden yangın ve afetlere karşı dua anonsu