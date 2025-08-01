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Ev sahiplerine rayiç bedel şoku gelecek yıl 6-7 kat zamlanacak

Ev sahiplerine rayiç bedel şoku gelecek yıl 6-7 kat zamlanacak

4 yılda bir belirlenen rayiç bedellerdeki artış, vergi mükelleflerinin cebini fena yakacak. Emlak vergisi gelecek yıl 6-7 kat zamlanacak. 4 yıllık yükseliş oranı 15 katı bulacak.

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Konut sahipleri her yıl, arsa rayiç bedeli üzerinden vergi ödüyor.

Rayiç bedeli 4 yılda bir belediyelerin bünyesinde toplanan takdir komisyonları belirliyor.

Takip eden 3 yılda da yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılıyor. 

Oksijen Gazetesi'nin haberine göre, 2026-2029 arasında uygulanacak arsa metrekare birim değerlerinde yüzde bin 400'ü bulan artış yapıldı.

52 BİN LİRADAN 300 BİN LİRAYA

Şişli'nin Teşvikiye Mahallesi'nde arsa metrekare rayici 2025 için 52 bin 472 lira olarak belirlendi..

Tutar gelecek yıl 300 bin liraya yükselecek. Yani yüzde 472'lik artış olacak.

Beşiktaş Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde 37 bin 607 lira olan rayiç bedel 225 bin 639 liraya yükselecek.

Sarıyer Köybaşı Caddesi'nde bedel 20 bin 360 liradan 150 bin liraya çıkacak.

Küçükçekmece İnönü Caddesi'nde 5 bin 750 liralık bedel 73 bin lirayı görecek, yüzde 1170 artacak.

Ev sahipleri vergi artışını muhtarlıktan öğrenebiliyor. Rayiç bedeller muhtarlıklarda askıya çıkıyor.

Oranı yüksek bulan emlak vergisi mükellefleri dava açma hakkına sahip...

Ev sahipleri belirlenen rayiç bedellere 8 eylül pazartesi akşamına kadar vergi mahkemesine itiraz edebilir.

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