Apple ve Amazon nisan-haziran dönemi bilançolarını açıkladı

ABD'nin teknoloji devlerinden Apple'ın geliri nisan-haziran döneminde yıllık yaklaşık yüzde 10 arttı, Amazon'un satışları yüzde 13 yükseldi.

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Apple ve Amazon, nisan-haziran dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Mali takvimde 28 Haziran'da biten 3 aylık dönemi üçüncü çeyrek olarak kabul eden Apple'ın bilançosuna göre, şirketin geliri bu dönemde yıllık yaklaşık yüzde 10 artışla 94 milyar dolara yükseldi. Apple, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 85,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 9,3 artarak 23,4 milyar dolara çıktı. Firma, geçen yıl nisan-haziran döneminde 21,4 milyar dolar kar açıklamıştı.

Şirketin hisse başına karı ise bu dönemde 1,40 dolardan 1,57 dolara yükseldi.

iPhone ve Mac satışları arttı, iPad satışları azaldı

Bu dönemde Apple'ın iPhone ve Mac satışlarında artış, iPad satışlarında ise düşüş oldu.

iPhone satışlarının tutarı, nisan-haziran döneminde yıllık yüzde 13,5 artışla 44,6 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde Mac satışları yüzde 14,8 artışla 8 milyar dolara çıkarken, iPad satışları yüzde 8,1 azalarak 6,6 milyar dolara geriledi.

Amazon'un satışları arttı

Ülkenin e-ticaret devi Amazon'un bilançosu da şirketin satışlarının ikinci çeyrekte arttığını gösterdi.

Buna göre, Amazon'un net satışları bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 167,7 milyar dolara yükseldi. Şirketin net satışları, geçen yılın ikinci çeyreğinde 148 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Amazon'un net karı da yılın ikinci çeyreğinde 18,2 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 13,5 milyar dolar net kar elde etmişti.

E-ticaret devinin geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,26 dolar olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 1,68 dolara yükseldi.

Amazon, bu yılın üçüncü çeyreğinde ise 174 milyar dolar ile 179,5 milyar dolar arasında net satış beklediğini açıkladı.

Muhabir:Dilara Zengin Okay