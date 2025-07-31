Beşiktaş Avrupa Ligi’ne veda etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’e deplasmanda 2-0 yenilerek toplamda 6-2’lik skorla elendi. Siyah-beyazlılar Avrupa Ligi’ne veda ederken yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde İrlanda ekibi St. Patricks karşısında devam edecek.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında, ilk maçta 4-2 kaybettiği Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu. (Toplam skor 6-2)

Ukrayna ekibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kevin ve 45+1. dakikada Elias kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte toplamda 6-2'lik skorla kaybeden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda İrlanda ekibi St. Patricks ile Shakhtar Donetsk ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Panathianikos ile karşı karşıya gelecek.

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçının önemli anları

90'Karşılaşma Shakhtar Donetsk'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

90'Maçın sonuna 2 dakika ilave edildi.

54'Mücadelenin ikinci yarısında tempo oldukça düşük. Shakhtar zaman zaman hızlı ataklarla tehlike oluşturuyor.

46'İkinci yarı başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'GOL! Sağ kanattan içeri çevrilen topu arka direkte Elias ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.

45'İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

33'Alisson Santana, Emirhan'dan kaptığı topu orta sahadan ceza sahasına kadar sürdü ve vuruşu yaptı. Top Mert Günok'un kucağında kaldı.

21'Sol kanattan hızla ilerleyen Muçi, topu içeri çevirdi herkesi aşan topa arka direkte Mario vurdu, top savunmadan geri döndü.

12'GOL! Kevin, topu ağlara gönderdi ve Shakhtar 1-0 öne geçti.

5'Shakhtar çok tehlikeli geldi! Tobias, sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi, kaleci Mert'ten topu kurtaran Tobias'ın vuruşuna son anda Uduokhai ayak koydu.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş ilk 11'ler

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Alisson, Oheretko, Pedrinho, Kevin, Elias

Beşiktaş: Mert, Svensson, Gabriel Paulista, Uduokhai, Emirhan, Demir Ege, Kartal Kayra, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Abraham