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'Dublör' kullanarak 10 milyon liralık arsa vurgunu yaptılar

'Dublör' kullanarak 10 milyon liralık arsa vurgunu yaptılar

Eskişehir'de, dublör kullanarak çıkardıkları sahte belgelerle başkasına ait arsaları sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, bazı kişilerin arsa sahipleri adına sahte kimlik oluşturduktan sonra dublör vasıtasıyla bankalardan sahte hesaplar açtıkları belirlendi.

Sahte kimlik kullanan dublörün mağdurlarla buluşarak arsayı satmaya çalıştığı, şüphelilerin de tapu müdürlüğünde işlemler devam ederken para alışverişini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Mağdurları bu şekilde 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen 7 şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

Soruşturmada ayrıca 2 şüphelinin de başka dosya kapsamında halen tutuklu olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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