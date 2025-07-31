Erdoğan'dan Gazze çıkışı: Bebeklerin öldürülmesine kimse sessiz kalmamalı

Gazze'deki insanlık krizine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Masum çocukların açlıktan öldüğü, gıda yardımı almak için toplanan sivillerin bilerek kurşunlandığı bir vahşet tablosuna kimse sessiz kalamaz." dedi.

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Macron'u telefon ile aradığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cesur karardan dolayı kendisini tebrik ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brice Clotaire Oligui Nguema ile görüşmesinin ardından iki ülke arasında 8 anlaşmaya imza atıldı.

Daha sonrasında iki lider ortak basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında İsrail'in ablukası altındaki Gazze'deki insanlık dramına da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önceliğimiz Gazzeli kardeşlerimize yardımların ulaştırılmasıdır. Avrupa'dan yükselen insani tepkileri çok kıymetli buluyoruz." dedi.

Bu kapsamda Macron'u telefonla arayarak tebrik ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında şöyle konuştu:

"FİLİSTİN DEVLETİ'NİN TANINMASINA YÖNELİK ATILAN HER TÜRLÜ ADIMI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Sayın Cumhurbaşkanı ile Gazze'deki soykırımı da görüştük. Afrikalı kardeşlerimizin Filistin halkıyla gösterdiği dayanışma malumdur. Önceliğimiz Gazzeli kardeşlerimize insanı yardımların ulaştırılmasıdır. İnsanlık cephesi olarak bu zulmün durdurulması için ne yapılması gerekiyorsa yapmakla mükellefiz.

Masum çocukların açlıktan öldüğü, gıda yardımı almak için toplanan sivillerin bilerek kurşunlandığı bir vahşet tablosuna kimse sessiz kalamaz. Zerre kadar vicdanı, merhameti, insanlık onuru olan herkesin bu zulüm karşısında sabır taşı çatlamak üzeredir. Avrupa'dan yükselen insani tepkileri çok kıymetli buluyoruz. Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik atılan her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz.

MACRON'A TEBRİK TELEFONU Macron'un telefonla arayarak aldığı cesur karardan dolayı kendisine tebriklerimi ilettim. Nigeman'ın da Gazze konusunda benzer duygularımızı paylaştığımızı gördüm. Biz hükümet olarak Gazze konusunda siyasi polemik peşimde değiliz. Gazze'deki kardeşlerimizin yaralarına şifa olmanın yardım elimizi daha fazla uzatma derdindeyiz. Ülkemizdeki tüm siyasi aktörlerden de benzer hassasiyetle konuya yaklaşmasını bekliyoruz.

"YAPTIĞIMIZ ANLAŞMALAR İLE İLİŞKİLERİMİZİ İLERİYE TAŞIMA İRADEMİZİ TEYİT ETTİK"

Önümüzdeki aylarda Gabon'da yapılacak parlamento seçimlerinin ülkenin istikrarına katkı sunmasını diliyorum. Bugün yaptığımız görüşmelerde aramızdaki iş birliği potansiyelini ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Yaptığımız anlaşmalar ile ilişkilerimizi ileriye taşıma irademizi teyit ettik.

"GABON AFRİKA KITASI'NDA FETÖ İLE MÜCADELEMİZE EN HIZLI DESTEK VEREN ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYOR"

THY'nin doğrudan uçtuğu Gabon'da Türkiye Maarif Vakfımızın sürdürdüğü hizmetleri çok değerli buluyorum. Yeni eğitim kurumları açmaya hazırlanıyoruz. Gabon Afrika Kıtası'nda FETÖ ile mücadelemize en hızlı destek veren ülkelerin başında geliyor. Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması temelinde istikrara ve kalkınmaya katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Afrika'da 2002 yılında sadece 12 büyükelçeiliğimiz bulunurken artık sayısı 38'de ulaştı.