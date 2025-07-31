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Dışişleri Bakanlığı'nda 3'lü güvenlik zirvesi

Dışişleri Bakanlığı'nda 3'lü güvenlik zirvesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ile bakanlıkta görüştüğü bildirildi.

Paylaşımda, üçlü görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

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