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Arazi anlaşmazlığı kavgası çok feci bitti!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Arazi anlaşmazlığı kavgası çok feci bitti!

Adana'nın Karataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Yenimurat Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Silahlı kavgada, Nuri K. (50) ve ağabeyi Zeynel K. (60) ile yeğeni Mehmet Mevlüt K. (28), karşı taraftan da Bayram E. (61) ile oğulları Celal (30) ve Mustafa E. (27) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Nuri K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kavgada yaralanan 5 kişi ise Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mersin'deki Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuri K'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

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