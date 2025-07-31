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Yılmaz Tunç: Hukuk fakültelerine giriş barajı yükseltildi

Yılmaz Tunç: Hukuk fakültelerine giriş barajı yükseltildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajının ilk 100 bine yükseltildiğini açıkladı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajının yükseltildiğini ve fakülte kontenjanlarının azaltıldığını duyurdu. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzuna göre, artık hukuk fakültelerini sadece sınavda ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek.

NİTELİKLİ HUKUKÇU VİZYONU

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kararı "daha nitelikli bir hukuk eğitimi" vizyonunun önemli bir parçası olarak nitelendirdi. Güçlü bir adalet sisteminin, alanında uzman hukukçularla mümkün olduğunu belirten Tunç, bu hedefin Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde de yer aldığını vurguladı.

Tunç, bu adımla hâkim, savcı ve avukatların daha güçlü bir donanımla yetişeceğini ve bunun adalet sistemine olan güveni pekiştireceğine inandığını ifade etti. Kararın, hukuk mesleğinin niteliğini artırma amacını taşıdığı belirtildi.

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