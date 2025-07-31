BIST 10.672
DOLAR 40,59
EURO 46,60
ALTIN 4.313,78
HABER /  GÜNCEL

ABD'de tartıya çıkan kadın hayatının şokunu yaşadı! Meğer aldatılıyormuş...

ABD'de tartıya çıkan kadın hayatının şokunu yaşadı! Meğer aldatılıyormuş...

ABD’de yaşayan bir kadın, eşinin kendisini aldattığını evdeki akıllı tartının kayıtlarından öğrendi. “Gece 12:25’te 56 kiloluk biri tartılmıştı, ama ben o kiloda değilim” diyen kadın, yaşadığı şok edici olayı anlattı.

Abone ol

ABD’de yaşayan bir kadın, eşinin kendisini aldattığını son derece sıra dışı bir yöntemle keşfetti. Yaşadığı olayı paylaşan kadın, akıllı tartının hafızasında gördüğü kayıtların ardından gerçeği öğrendi.

"BEN O KİLODA BİLE DEĞİLİM"

Kadının iddiasına göre olay, çiftin yazlık evinde meydana geldi. Bir gün telefonundan evdeki akıllı tartı uygulamasına bakan kadın, evde bulunmadığı bir tarihte gece saat 12:25 ve 12:26’da iki kez 56 kilogram civarında bir kişinin tartıldığını fark etti.

“Ben o kiloda bile değilim” diyen kadın, tartılan kişinin kendisi olmadığını belirterek şüphelerinin eşine yöneldiğini ifade etti. O sırada yazlıkta yalnız olduğunu söylediği eşi, bu olayla birlikte yakayı ele verdi.

HER ŞEY DEĞİŞTİ

Kadın, daha önce de eşi tarafından aldatıldığını ve bu durumu birlikte aşmaya çalıştıklarını belirtti. “O zaman boşanmadık ve çok konuştuk. Kendimizi toparlamak için söz verdik ama bu son olayla birlikte her şey değişti” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü oyuncu Seda Bakan çok sinirlendi! 1 milyon TL iddiası çok konuşuldu
Ünlü oyuncu Seda Bakan çok sinirlendi! 1 milyon TL iddiası çok konuşuldu
Tekirdağ'da denize girmek 2 gün yasaklandı
Tekirdağ'da denize girmek 2 gün yasaklandı
İsrail ordusunda temmuz ayında 7 asker intihar etti
İsrail ordusunda temmuz ayında 7 asker intihar etti
Hizbullah: Silahlarımızı teslim etmeyeceğiz
Hizbullah: Silahlarımızı teslim etmeyeceğiz
Termometreler 11 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi!
Termometreler 11 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi!
Ömer Bolat'tan Haziran ayı dış ticaret verileriyle ilgili açıklama
Ömer Bolat'tan Haziran ayı dış ticaret verileriyle ilgili açıklama
Gazze'de can kaybı 60 bini aştı
Gazze'de can kaybı 60 bini aştı
Dusan Tadic'in yeni adresi sözleşme gündem oldu
Dusan Tadic'in yeni adresi sözleşme gündem oldu
Ümraniye'de korkunç kaza! Yük asansöründen düşen işçi öldü...
Ümraniye'de korkunç kaza! Yük asansöründen düşen işçi öldü...
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme! Muhittin Böcek'in gelini de ...
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme! Muhittin Böcek'in gelini de ...
Özgür Özel'den komisyon üyeleri belli oldu iddiasına ilişkin açıklama
Özgür Özel'den komisyon üyeleri belli oldu iddiasına ilişkin açıklama
Petrol Ofisi Grubu, denizcilik pazarında üst üste 6. kez lider oldu
Petrol Ofisi Grubu, denizcilik pazarında üst üste 6. kez lider oldu