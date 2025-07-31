ABD'de tartıya çıkan kadın hayatının şokunu yaşadı! Meğer aldatılıyormuş...

ABD’de yaşayan bir kadın, eşinin kendisini aldattığını evdeki akıllı tartının kayıtlarından öğrendi. “Gece 12:25’te 56 kiloluk biri tartılmıştı, ama ben o kiloda değilim” diyen kadın, yaşadığı şok edici olayı anlattı.

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ABD’de yaşayan bir kadın, eşinin kendisini aldattığını son derece sıra dışı bir yöntemle keşfetti. Yaşadığı olayı paylaşan kadın, akıllı tartının hafızasında gördüğü kayıtların ardından gerçeği öğrendi.

"BEN O KİLODA BİLE DEĞİLİM"

Kadının iddiasına göre olay, çiftin yazlık evinde meydana geldi. Bir gün telefonundan evdeki akıllı tartı uygulamasına bakan kadın, evde bulunmadığı bir tarihte gece saat 12:25 ve 12:26’da iki kez 56 kilogram civarında bir kişinin tartıldığını fark etti.

“Ben o kiloda bile değilim” diyen kadın, tartılan kişinin kendisi olmadığını belirterek şüphelerinin eşine yöneldiğini ifade etti. O sırada yazlıkta yalnız olduğunu söylediği eşi, bu olayla birlikte yakayı ele verdi.

HER ŞEY DEĞİŞTİ

Kadın, daha önce de eşi tarafından aldatıldığını ve bu durumu birlikte aşmaya çalıştıklarını belirtti. “O zaman boşanmadık ve çok konuştuk. Kendimizi toparlamak için söz verdik ama bu son olayla birlikte her şey değişti” ifadelerini kullandı.