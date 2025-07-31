Gazze'de can kaybı 60 bini aştı

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı 60 bini aştı. Son 24 saatte 101 Filistinli daha hayatını kaybederken, açlık nedeniyle ölenlerin sayısı da 154'e yükseldi.

Abone ol

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte yaşanan artışla birlikte 60 bin 239'a ulaştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgedeki can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son durum paylaşıldı.

SON 24 SAATTE 101 CAN KAYBI

Bakanlık açıklamasına göre, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 101 ölü ve 625 yaralı getirildi. Bu, İsrail'in 18 Mart'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısını 9 bin 71'e, yaralı sayısını ise 34 bin 853'e çıkardı. 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam yaralı sayısı ise 146 bin 894 olarak kaydedildi. Enkaz altında hâlâ binlerce ceset olduğu belirtiliyor.

KITLIK VE 'İNSANİ YARDIM' BÖLGELERİNDEKİ SALDIRILAR ÖLÜMLERİ ARTIRDI

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle yaşanan kıtlık da can kayıplarını artırmaya devam ediyor. Son 24 saatte 7 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybetmesiyle, bu nedenle yaşamını yitirenlerin sayısı 89'u çocuk olmak üzere 154'e yükseldi.

Öte yandan, 27 Mayıs'tan bu yana insani yardım dağıtım bölgelerinde Filistinlilere yönelik düzenlenen sistematik saldırılarda ölü sayısı 1320'ye, yaralı sayısı ise 8 bin 818'e çıktı.