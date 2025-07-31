BIST 10.685
DOLAR 40,59
EURO 46,57
ALTIN 4.302,30
HABER /  GÜNCEL

Ankara’da ekmeğe yüzde 20 zam: Yeni fiyatlar belli oldu

Ankara’da ekmeğe yüzde 20 zam: Yeni fiyatlar belli oldu

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, 200 gram ekmeğin fiyatının yarından itibaren 12,5 liradan 15 liraya çıkarılacağını duyurdu.

Abone ol

ANKARA’da ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Ankara Fırıncılar Odası, 200 gram ekmeğin fiyatının 1 Ağustos Cuma gününden itibaren 15 TL olarak uygulanacağını duyurdu. Bu düzenlemeyle birlikte ekmeğe yüzde 20 oranında zam gelmiş oldu.

Fiyat artışıyla ilgili açıklama yapan Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, “1 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olarak 200 gram ekmek 15 lira olacak” ifadelerini kullandı. Alnıaçık, yeni fiyatın tüm fırınlarda geçerli olacağını da belirtti.

Ankara’da bir süredir beklenen ekmek zammı, artan girdi maliyetleri ve genel ekonomik koşullar doğrultusunda yürürlüğe kondu. Yapılan düzenleme ile birlikte, daha önce 12,5 TL’den satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 2,5 TL artışla 15 TL’ye yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan Osimhen sonrası Ederson bombası! Bonservisi ve maaşı belli oldu
Galatasaray'dan Osimhen sonrası Ederson bombası! Bonservisi ve maaşı belli oldu
Allianz Türkiye'den sertifikalı sürdürülebilir kasko
Allianz Türkiye'den sertifikalı sürdürülebilir kasko
ABD'den İran ve Rusya'ya petrol yaptırımı: 115'ten fazla hedef
ABD'den İran ve Rusya'ya petrol yaptırımı: 115'ten fazla hedef
Ümraniye'de korkunç iş kazası! Yük asansöründen düşen işçi öldü...
Ümraniye'de korkunç iş kazası! Yük asansöründen düşen işçi öldü...
Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
Sakarya ve Kocaeli'de denize girişler yasaklandı
Sakarya ve Kocaeli'de denize girişler yasaklandı
Hatay'da 2 askerin şehit olma olayında işin aslı ne? Vahim iddia 3 asker firar edince...
Hatay'da 2 askerin şehit olma olayında işin aslı ne? Vahim iddia 3 asker firar edince...
Kemal Doğulu'dan çok konuşulacak "müstehcen" açıklaması...
Kemal Doğulu'dan çok konuşulacak "müstehcen" açıklaması...
Osimhen'in dönüşü Kayserili Neslihan teyzeyi çok sevindirdi
Osimhen'in dönüşü Kayserili Neslihan teyzeyi çok sevindirdi
Arsa almak isteyen vatandaşlar dikkat! e-Devlet'te yeni uygulama
Arsa almak isteyen vatandaşlar dikkat! e-Devlet'te yeni uygulama
Bakan duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin, temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri yatırılıyor
Bakan duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin, temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri yatırılıyor
Skandal operasyon çağrısı! İsrail gazetesi KKTC'yi hedefe koydu
Skandal operasyon çağrısı! İsrail gazetesi KKTC'yi hedefe koydu