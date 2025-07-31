Ankara’da ekmeğe yüzde 20 zam: Yeni fiyatlar belli oldu

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, 200 gram ekmeğin fiyatının yarından itibaren 12,5 liradan 15 liraya çıkarılacağını duyurdu.

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ANKARA’da ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Ankara Fırıncılar Odası, 200 gram ekmeğin fiyatının 1 Ağustos Cuma gününden itibaren 15 TL olarak uygulanacağını duyurdu. Bu düzenlemeyle birlikte ekmeğe yüzde 20 oranında zam gelmiş oldu.

Fiyat artışıyla ilgili açıklama yapan Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, “1 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olarak 200 gram ekmek 15 lira olacak” ifadelerini kullandı. Alnıaçık, yeni fiyatın tüm fırınlarda geçerli olacağını da belirtti.

Ankara’da bir süredir beklenen ekmek zammı, artan girdi maliyetleri ve genel ekonomik koşullar doğrultusunda yürürlüğe kondu. Yapılan düzenleme ile birlikte, daha önce 12,5 TL’den satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 2,5 TL artışla 15 TL’ye yükseldi.