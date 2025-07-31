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Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Bartın'da toplu balık ölümleriyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

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Bartın Irmağı'nın Ağdacı Mahallesi Değirmen mevkisindeki bölümünde suyun yüzeyine çok sayıda ölü balık çıktı.

Boyları 15-20 santimetreyi bulan ölü balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı - Resim: 0

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, ırmaktan alınan numune incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de ırmakta balık tutulmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Öte yandan ırmağın su yüzeyinde yağ tabakası gözlendi.

Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı - Resim: 1

Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı - Resim: 2

Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı - Resim: 3

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