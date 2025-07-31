Fatih Altaylı'nın dava tarihi belli oldu! Hakimi 2 ay sonra görecek istenen ceza da...
Fatih Altaylı’nın davasının yeri ve zamanı belli oldu. Fatih Altaylı'nın İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Silivri F Tipi Cezaevi kampüsündeki 2 no’lu duruşma salonunda görülecek. İlk duruşma 3 Ekim’de yapılacak. Fatih Altaylı için 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası talep ediliyor.Abone ol
Gazeteci Fatih Altaylı Youtube canlı yayınında sarfettiği sözler nedeniyle önce gözaltına alınmış ardından da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İlk duruşma 2 ay sonraya verildi
Fatih Altaylı’nın ilk duruşması 3 Ekim’de yapılacak. Altaylı'nın davası İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Silivri F Tipi Cezaevi kampüsündeki 2 no’lu duruşma salonunda görülecek.
Fatih Altaylı’ya TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1 suçlaması isnat edilmiş, “Cumhubaşkanını Tehdit” ettiği iddia edilmişti.
5 yıldan fazla hapis isteniyor
22 Haziran 2025 tarihinde Silivri’ye gönderilen Fatih Altaylı’nın iddianamesi de tamamlanmıştı. Fatih Altaylı için 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası talep ediliyor.