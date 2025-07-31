Devlet Bahçeli araba hediye etmişti! MHP'li iş insanı konkordato ilan etti

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi ve CG Grup'un sahibi Mahmut Cüneyt Göz, girdiği ekonomik krizden çıkamayarak şirketleri için konkordato talebinde bulundu. Mahkeme şirketlere üç aylık mühlet verdi. Öte yandan Bahçeli, Göz'e klasik arabalarından birini hediye etmişti.

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MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Mahmut Cüneyt Göz'ün sahibi olduğu CG Grup ve iştirak şirketleri için konkordato talebiyle mahkemeye başvuruldu.

3 aylık mühlet verildi

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, CG Grup bünyesindeki Göz Mimarlık ve İnşaat A.Ş., CG Beton Sanayi Ticaret Ltd. Şti., BRH Mimarlık ve İnşaat Ltd. Şti., Kurna Taş Ocağı İşletmeciliği Ltd. Şti. ve MCG Film Medya A.Ş. ile şirket ortağı Mahmut Cüneyt Göz hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verildi.

Son karar 15 Ekim'de...

Mahkeme, konkordato sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için üç kişilik konkordato komiseri heyeti görevlendirdi. Şirketlerin durumu 15 Ekim saat 15.30'da yapılacak duruşmada değerlendirilecek. CG Grup bünyesindeki şirketler hazır beton, madencilik, sinema gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Bahçeli Lincoln arabasını vermişti

Mahmut Cüneyt Göz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisine Lincoln arabasını hediye etmesiyle gündeme gelmişti.