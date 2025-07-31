FED'in faiz kararı sonrası altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın..

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü 4 bin 275 liradan tamamladı. Altında bugün fiyatlar ne durumda? İşte haftanın yeni işlem gününde altın piyasası...

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Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 309 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 218 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 120 liradan satılıyor.

Altının onsu

Altının onsu da yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,8 artışla 3 bin 302 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri sabit bıraktığı toplantı sonrasında, Başkan Jerome Powell'ın eylül ayında faiz indiriminin olup olmayacağını söylemek için çok erken olduğunu ifade etmesinin ardından dün düşen altın fiyatları, ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin devam eden endişelerle bugün yükseldi.