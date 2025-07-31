Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi, tanıtım günlerinde aday öğrencileri ağırlıyor

İstanbul Beykent Üniversitesi, 22 Temmuz – 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen Tanıtım ve Tercih Günleri kapsamında aday öğrencileri yerleşkelerinde ağırlıyor. Ayazağa-Maslak, Beylikdüzü, Hadımköy ve Taksim kampüslerinde gerçekleşen etkinliklerde, üniversite adaylarına akademik programlar, sosyal olanaklar ve kampüs yaşamı hakkında bilgi veriliyor.

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İstanbul Beykent Üniversitesi, 22 Temmuz – 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen Tanıtım ve Tercih Günleri kapsamında aday öğrencileri yerleşkelerinde ağırlıyor. Ayazağa-Maslak, Beylikdüzü, Hadımköy ve Taksim kampüslerinde gerçekleşen etkinliklerde, üniversite adaylarına akademik programlar, sosyal olanaklar ve kampüs yaşamı hakkında bilgi veriliyor.

Tanıtım sürecinin öne çıkan birimi olan İletişim Fakültesi, medya, görsel iletişim tasarımı, dijital oyun ve içerik üretimi, halkla ilişkiler, reklamcılık ve yeni medya gibi alanlara ilgi duyan gençlerin ilgisini çekiyor. Fakülte, uygulamalı eğitim modeli, medya stüdyoları ve dijital laboratuvarlarıyla dikkat çekiyor.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ece Baban, tanıtım sürecine ilişkin değerlendirmesinde, “Beykent İletişim Fakültesi olarak öğrencilerimize sadece akademik bilgi sunmakla kalmıyor, onları yaratıcı, eleştirel düşünebilen ve etik değerlere sahip iletişim profesyonelleri olarak yetiştiriyoruz. Tanıtım günlerinde aday öğrencilerimizi, bu vizyonu birlikte paylaşmak üzere kampüslerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tanıtım süresince, İletişim Fakültesi’nde adaylara yönelik çeşitli atölye çalışmaları, öğrenci projeleri sergileri, öğretim üyeleriyle birebir görüşmeler ve medya alanına dair mini söyleşiler gerçekleştiriliyor.