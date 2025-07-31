MHRS'de yeni sistem başladı! Uzman doktor randevusu nasıl alınacak?

MHRS randevusu almak isteyenlerin karşısına çıkan "aile hekimine yönlendirme" uygulaması tartışma başlattı. Sosyal medyada "Artık hastaneye doğrudan randevu alınamayacak" iddiaları gündeme gelirken uzman doktor randevularında yeni uygulamayı Sağlık Bakanlığı açıkladı.

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Sağlık Bakanlığının online randevu alımını sağlayan Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) uygulamaya aldığı yeni özellikle birlikte hastalara aile hekimine yönlendirme mesajıyla seçenek sunulmaya başlandı. Bu yönlendirme mesajını gören bazı kişiler artık hastaların doğrudan hastane randevusu alamayacağı ve ilk önce aile hekimine gitme zorunluluğunun geldiği iddialarını öne sürdü.

Aile hekiminden hastane randevusu alınabilecek

Randevu alınmak istenen branşta boşluk olmaması halinde hastaların karşısına “Aradığınız kritere uygun randevu bulunamamıştır. Aile hekimlerinize, kendilerine kayıtlı hastalar için tüm hastanelerimizde öncelikli randevu kontenjanı ayrılmıştır. Kayıtlı olduğunuz aile hekiminizce uygun görülen ilgili uzmanlık alanındaki hekimlere, sizin adınıza randevu oluşturabilir.” bilgi ekranı çıkmaya başladı.

Aile hekimine gitmeden hastane randevusu alınabilecek mi?

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaparak randevu alırken çıkan bu uyarıya dair detayları açıkladı. 25 Temmuz 2025'ten itibaren uygulanan "Aile Hekimine Yönlendirme" özelliği hastalara yalnızca ek seçenek sunuyor.

Açıklamaya göre artık dilediği branşta uygunluk bulan vatandaş aile hekimine gitmeden randevu oluşturabilecek. Uygun randevu olmaması halinde "Aile hekiminiz sizin adınıza hastaneden randevu alabilir" mesajıyla karşılaşacak.

Doğru bilgiler ışığında uygulama nasıl işliyor?

Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından izlenecek yolu şu şekilde duyurdu:

Vatandaşlarımız istediği hastane ve branşta ihtiyacı olan randevuyu sistem üzerinden sorgular.

Randevu sorgulaması sonucunda uygunluk varsa, vatandaşlarımız randevusunu her zamanki gibi doğrudan oluşturabilir.

Randevu oluşturulmak istenen branşta uygunluk olmaması durumunda ise talep bırakma ekranından önce vatandaşlarımızın tercihine sunulmak üzere “Aradığınız kritere uygun randevu bulunamamıştır. Aile hekimlerinize, kendilerine kayıtlı hastalar için tüm hastanelerimizde öncelikli randevu kontenjanı ayrılmıştır. Kayıtlı olduğunuz aile hekiminizce uygun görülen ilgili uzmanlık alanındaki hekimlere, sizin adınıza randevu oluşturabilir.” bilgi ekranı çıkar.

Bu yönlendirme doğrultusunda, aile hekiminden randevu almak isteyen vatandaşlarımız bu tercihlerini kullanabilir.

Bu tercihten faydalanmak istemeyen vatandaşlarımız ise “Devam et” butonunu tıklayarak talep bırakma ekranına yönlendirilir ve randevu talebini oluşturur.

MHRS’de devreye alınan bu yeni özellikle vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini etkin kullanımı hedeflenmekte olup, iddia edildiği gibi bir zorunluluk söz konusu değildir.