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Milan Skriniar transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi

Milan Skriniar transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, İstanbul'a geldi.

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Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 30 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Pasaport işlemlerinin ardından kendisini bekleyen araca binen Milan Skriniar, Fenerbahçe-Lazio müsabakasını takip etmek üzere Chobani Stadı'na hareket etti.

Milan Skriniar'ın İstanbul'a geldiği anlar, stadyumda da canlı yayınlandı.

Fenerbahçe-Lazio karşılaşmasını izlemek için stadyuma gelen taraftarlar, skorborddaki görüntülerin ardından Skriniar lehine tezahüratta bulundu.

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