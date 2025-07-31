Milan Skriniar transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, İstanbul'a geldi.Abone ol
Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 30 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.
Pasaport işlemlerinin ardından kendisini bekleyen araca binen Milan Skriniar, Fenerbahçe-Lazio müsabakasını takip etmek üzere Chobani Stadı'na hareket etti.
Milan Skriniar'ın İstanbul'a geldiği anlar, stadyumda da canlı yayınlandı.
Fenerbahçe-Lazio karşılaşmasını izlemek için stadyuma gelen taraftarlar, skorborddaki görüntülerin ardından Skriniar lehine tezahüratta bulundu.