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Yemen'deki Husiler İsrail'de 3 noktayı İHA'larla vurdu

Yemen'deki Husiler İsrail'de 3 noktayı İHA'larla vurdu

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'de Tel Aviv ve Askalan (Aşkelon) kentleri ile Necef Çölü (Nakab) bölgesini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, 5 İHA ile İsrail'de 3 noktaya saldırı düzenlediklerini belirtti.

Seri, saldırılarda Tel Aviv'deki Yafa bölgesinde kritik bir noktanın, Askalan ve Necef'te ise askeri hedeflerin vurulduğunu ve saldırının başarılı olduğunu ifade etti.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir İHA'nın düşürüldüğü iddia edilmişti.

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