Bursa’daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa’nın Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa Harmancık-Orhaneli yangınları hakkında son durum bilgisi paylaştı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir.
Yeşil Vatan savunmasında cansiperane çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.