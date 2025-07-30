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Bursa’daki orman yangını kontrol altına alındı

Bursa’daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa’nın Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa Harmancık-Orhaneli yangınları hakkında son durum bilgisi paylaştı. 

KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir.

Yeşil Vatan savunmasında cansiperane çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. 

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