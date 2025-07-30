Halk TV yazarı Tezkan: CHP’de bilgi eksikliği var

Gazeteci Mehmet Tezkan, Halk TV’de yaptığı açıklamada, Özgür Özel’in Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) hakkındaki ifadelerinin aceleci ve sert olduğunu; Hakan Fidan’ın yaklaşımını ise gerçekçi, dengeli ve ayakları yere basan bir tutum olarak değerlendirdi.

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Özgür Özel’in Birleşmiş Milletler Deniz Sözleşmesi (UNCLOS) hakkında sarf ettiği cümleler hakkında konuşan gazeteci, “Şimdi o sözleşmeye (UNCLOS) atıf yapınca hakikaten Hakan Fidan’ın dediği doğru burada. Gerçekçi ve ayakları yere basan bir yaklaşım. Özgür Özel, bence çok aceleci ve biraz sert bir tutum izledi. Niye böyle yaptığını da bilmiyorum. Bir şerh düşerek bildiriye imza attı. İşte bu şerhin hukuki kısmını hazırlamak için de orada atmadılar imzayı. Ben burada Hakan Fidan’ın tutumunu doğru buluyorum. Yaklaşımını da daha sakin buluyorum. Özgür Özel biraz daha sert, daha heyecanlı ve belki de kendisine yanlış bilgi verildi bu konuda.” dedi.

Özgür Özel, Hakan Fidan'a ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özel, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Önce Türkiye, Filistin'in haklarını korumak için bir araya gelen Lahey Grubu'nun Bogota'da yaptığı toplantıda, İsrail'e yönelik yaptırım kararlarına imza atmıyor. Bu duruma her kesimden tepkiler yükselince atanmış Bakan, kendini savunmak için skandal açıklamalar yapıyor.

İlk olarak, "Biz İsrail'e zaten yaptırım uyguluyoruz, bunun ne önemi var?" deniyor ama tutmuyor. Sonra Hakan Fidan, konuyla hiç ilgisi olmayan 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni (UNCLOS) bahane ederek, "biz bildiriye imza atsaydık Yunanistan'ın Ege tezleri güçlenecekti" gibi manasız bir açıklama daha yapıyor.

Öyle kameralara kaş göz işareti yaparak, Kurtlar Vadisi temalarıyla TikTok’ta videolar paylaştırarak, kendini “gizemli derin devlet adamı” gibi şekillere sokarak bakanlık yapılmaz."

Hakan Fidan'ın ifadeleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise konuya ilişkin, Türkiye'nin taraf olmadığı Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne (UNCLOS) atıf bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı.

"İmzalasaydık Ege'deki tezlerimiz zarar görürdü." diyen Fidan, muhalefet liderinin yanlış yönlendirildiğini söyledi. Fidan, Özel'e "Konuyu bilen, tecrübeli bir danışmanla çalışmasını tavsiye ederim."