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Genç garson, iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Genç garson, iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Denizli'nin Buldan ilçesinde, bir lokantada çalışan Mehmet Aksoy (17), şakalaşma sırasında çıkan kavgada mesai arkadaşı Bahri Ç. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Denizli'nin Buldan ilçesinde, bir lokantada çalışan Mehmet Aksoy (17), şakalaşma sırasında çıkan kavgada mesai arkadaşı Bahri Ç. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

LOKANTADA İŞ ARKADAŞI TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir lokantada dün, garsonlar Bahri Ç. ile Mehmet Aksoy arasında şakalaşma sırasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Bahri Ç. elindeki bıçakla Mehmet Aksoy'u karnından yaraladı.

Genç garson, iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Resim: 0

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aksoy, buradaki müdahalenin ardından da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Mehmet Aksoy, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis Bahri Ç.'yi gözaltına aldı. Bahri Ç.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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