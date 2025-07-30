TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan zam görüşmelerine ilişkin açıklama

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçilerinin zam görüşmelerine ilişkin, "Türkiye'nin her bölgesinde ne gerekiyorsa (eylemler) noksansız bugüne kadar yaptık. Şu saate kadar sesimizi duymadılar." dedi.

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Atalay, kamudaki yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nin önünde sendika başkanları ve işçilerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunduğunu anımsatan Atalay, bugüne kadar sözleşme konusunda bir anlaşma sağlanamadığını söyledi.

Kamu işçilerinin sözleşmenin imzalanmasının uzaması nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:

"İlk teklifi 13 Haziran'da verdiler. İlk altı ay için yüzde 16, ikinci altı ay için yüzde 8, üçüncü altı ay yüzde 7, dördüncü altı ay yüzde 5. 27 Haziran'da ikinci bir teklif verdiler. İlk altı ay için yüzde 17, ikinci altı ay için yüzde 10, üçüncü altı ay yüzde 7, dördüncü altı ay yüzde 5. Bu kabul edilebilir bir iş değil dedik. Bakan 18 Temmuz'da heyetleri topladı ve dedi ki; ilk altı ay için yüzde 24, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar gerçekleşen enflasyon. Bunu kim dedi? Türkiye Cumhuriyeti'nin Çalışma Bakanı. Bu açıklamalar her yerde var."

Sözleşmeyle ilgili taleplerinin karşılanması için ülke genelinde eylemler düzenlediklerini anımsatan Atalay, "'Zordayız, ekonomik yönden geçinemiyoruz, vergiyle ilgili sıkıntımız var, ücretle ilgili sıkıntımız var' dedik. Türkiye'nin her bölgesinde ne gerekiyorsa (eylemler) noksansız bugüne kadar yaptık. Şu saate kadar sesimizi duymadılar." dedi.

"Grevin zamanı belli, günü belli, saati belli. Uygulama günü geldiği zaman uyguluyoruz." diyen Atalay, TÜRK-İŞ yönetimi olarak yetkili sendikaların alacağı kararlara uyacaklarını vurguladı.

Devletin verdiği sözden caydım deme şansının olmadığını, verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini dile getiren Atalay, "Sayın Cumhurbaşkanım, Çalışma Bakanına, 'o dediklerini yerine getir' diye talimat verin. Huzursuzluk iş yerinde varsa evimizde de olur, evde işyerimizde huzur yoksa bizden randıman alamazsınız." ifadelerini kullandı.