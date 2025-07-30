Erdoğan, Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe'nin sponsorluk anlaşması imzaladığı Chobani firmasının CEO'su Hamdi Ulukaya ile görüştü.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe ile yapılan sponsorluk anlaşması için İstanbul'a gelen Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ile Beştepe'de görüştü.

Öte yandan sponsorluk için düzenlenen ortak basın toplantısında Ali Koç ile açıklamalarda bulunan Ulukaya, şu ifadeleri kullandı: