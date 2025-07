Fenerbahçe, stat isim ve forma sponsorluğu için Chobani ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, stat isim ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardığını duyurduğu Chobani'yle sözleşme imzaladı. Öte yandan törende transfere ilişkin konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "bugün bile bir şeyler olabilir." dedi.

Chobani Stadı'nda sponsorlukla ilgili düzenlenen basın toplantısına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, CFO'su Tarkan Gürkan, İletişim Direktörü Hatime Ulukaya, Shepherd Futures Başkanı Mehmet Lütfi Kırdar, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda ilk sözü alan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, 10 yıl boyunca stat isim sponsorluğunu üstlenen Ülker'e teşekkür etti.

Fenerbahçe tarihinin en büyük iş birliklerinden birisini imzaladıklarını belirten Kızılhan, "Asya'dan Amerika'ya, dünyanın pek çok yanında güçlü bir global marka arayışına girdik. Aylar süren görüşmelerin ardından dünyanın en hızlı büyüyen gıda markalarından Chobani'yle anlaştık. Bu iş birliği, Türk sporu için de değer oluşturacaktır. Hamdi Ulukaya'ya teşekkür ederiz. ABD'de sıfırdan başlayan hikayesiyle Chobani'yi büyüttü. Ülkemizdeki girişimcilere öncülük etmiş, deprem bölgesine kayıtsız kalmamış bir isim. Sarı-lacivert başarılarla taçlanmasını istediğimiz anlaşmamız her iki tarafa da hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Ali Koç: "Fenerbahçe, global bir marka olma yolunda adım adım ilerliyor"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bugüne kadar benzeri olmayan bir anlaşma yaptıklarını, bunun için de gururlu ve heyecanlı olduklarını belirtti.

Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'nın gönülden Fenerbahçeli olduğunu vurgulayan Koç, "Bu sponsorluk anlaşması, Türkiye'de bir spor kulübünün imza attığı en yüksek anlaşmadır. Stadımıza ikinci defa isim sponsoru alıyoruz. Bu durum Avrupa'da yeni gelişen bir olay. Bizim yaptığımız araştırmalara göre, Avrupa'da dahi en yüksek seviyede olan anlaşmalardan birisini yapıyoruz. Fenerbahçe ile Chobani sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmek için el sıkışıyor. Bu sadece bir ticaret anlaşması değil, bir hayale verilen sözdür. Bugün sadece stadımızın yeni ismini açıklamıyoruz. Fenerbahçe'nin her geçen gün büyüyen bir kulüp olduğu kararlılığının altını çiziyoruz. Fenerbahçe, global bir marka olma yolunda adım adım ilerliyor." açıklamasını yaptı.

Hamdi Ulukaya'nın yapılması planlanan herhangi bir transfere sponsor olup olmayacağı sorusuna Koç, şu cevabı verdi:

"Hamdi Bey şu ana kadar çok şey yaptı, hatta pazarlık bile yapmadı. Transfer konusunda bir şey yapmasına gerek yok. Transfer konusuna gelince, bugün bile bir şeyler olabilir."



Koç, son olarak sarı-lacivertli kulübün mali bağımsızlık anlamında önemli mesafe katettiğini dile getirerek, "Geldiğimiz noktada mali bağımsızlığımızı açıklamamıza ramak kaldı. Bugüne kadar 133 milyon avroya yakın faiz ödedik. Bu gibi anlaşmalar çok değerli. Bugün burada yaptığımız anlaşma belki yarın başka global firmaların kapısını açacaktır." diye konuştu.

Hamdi Ulukaya: "Her zaman her noktada Fenerbahçe'nin yanındayız"

Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, gönül verdiği kulübe sponsor olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

İmza töreni öncesinde evden çıkarken eşiyle fotoğraf çektirdiğini kaydeden Ulukaya, "Eşimle 'Bugünden daha güzel bir gün olamaz.' dedik. Bugünün gururunu yaşıyorum. Ali Koç eğer bizi aramasaydı, bizi ikna etmeseydi, biz bugün burada olmazdık." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin sadece sponsoru olmadıklarını, yol arkadaşı olduklarını vurgulayan Ulukaya, şunları söyledi:

"Chobani'nin desteği sadece tabela desteği değildir. Her zaman her noktada Fenerbahçe'nin yanındayız. Umarım bu durum ülkemiz için güzel bir başlangıç olur. Bu sezon çok güzel şeylerin olacağını düşünüyorum. Beni Fenerbahçe'me, çocukluğuma, ülkeme böyle kucak açarak getirdiğiniz için minnettarım. Bu bir başlangıç. Olaya iki boyutlu bakmak lazım. Birisi sadece saha ve forma ismi değil. Daha geniş katılımcı bir birliktelik olacak. Anlaşma sırasında hiçbir zaman pazarlık yapmadık. Bunun yanında özellikle deprem bölgesindeki çocuklarımızın, kızlarımızın eğitimi için her yıl 1 milyon dolar bağışlayacağız. Fenerbahçe, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı. Böyle bir marka, böyle bir takım, böyle bir oluşum kolay kolay bir araya gelmiyor. Biz Fenerbahçe'yle Türkiye'ye geldik. Henüz burada iş yapmıyoruz ama onu da başlatacağız. Fenerbahçe'yle olan birlikteliğimiz uzun ve kapsayıcı. Fenerbahçe'nin sponsorluk değeri bundan 2-3 sene sonra bu miktardan daha fazla olacaktır. Değer yükselirse ya o değeri veririz ya da başkasının bu değeri ödemesi halinde yardımcı oluruz."

"Yakınımızdaki bütün şirketleri de buraya davet edeceğiz"

Fenerbahçe'nin çocukluk aşkı olduğunu ve duygusal anlar yaşadığını vurgulayan Hamdi Ulukaya, yaşadıklarına paha biçilemeyeceğini kaydetti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden birinin ABD olacağını hatırlatan Ulukaya, 1-2 ay içerisinde ABD'de de futbol anlamında sponsorluk anlaşması yapacaklarını dile getirdi.

Chobani markasının Türkiye'ye de gireceğini aktaran Ulukaya, şöyle konuştu:

"Burada çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Türkiye'ye yatırım için bundan daha güzel bir zaman olamaz. Bence dünyanın hiçbir yerinde bu kadar fırsat yok. Pandemiden bu yana etrafımız problemlerle dolu, buna rağmen ülkemiz dimdik ayakta. Sayın Cumhurbaşkanımıza da söyledim, Chobani'nin buraya gelmesiyle yanımızdaki, yakınımızdaki bütün şirketleri de buraya davet edeceğiz. Ben 22 yaşında ABD'ye gittim, İngilizce bilmiyordum, cebimde 3 bin dolar vardı. Bugün Chobani'nin cirosu 4 milyar doları geçti. ABD'deki bütün markalardan daha hızlı büyüyen bir şirket olduk. Yüzde 30'u göçmen olan 4 bin çalışanımız var. Biz normları kırarak ilerledik. Bütün bunlar Anadolu'nun değerleri. Türkiye'nin değerleri üzerine bir marka kurdum. Fenerbahçe gibi markalar, Avrupa'da başarılı olursa, herkes Fenerbahçe'den bahsederse bu ekosistemdeki herkes bir araya gelir."

Transfer açıklaması

Öte yandan Hamdi Ulukaya'nın transfer döneminde kulübe yardımcı olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Ali Koç, 'Hamdi Bey şimdiden yapacağını yaptı zaten. Transfer konusuna gelirsek, bugün bile bir şeyler olabilir." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdimiyle basın toplantısı sona erdi. Hamdi Ulukaya'nın, basın toplantısında adidas'ın Fenerbahçe için özel ürettiği ayakkabıları giymesi dikkati çekti.

Hamdi Ulukaya'ya ressam Devrim Erbil'in koleksiyonundan bir parça olan stadyumun resmedildiği tablo ve imzalı Fenerbahçe formaları hediye edildi.

Her sezon için 10 milyon avro

Fenerbahçe Kulübü, Chobani markasıyla stat isim sponsorluğu konusunda 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5+5 yıllık anlaşmaya vardığını ve her sezon için 10 milyon avro sponsorluk geliri elde edileceğini açıklamıştı.

Markayla Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsorluğu için de 2+3 yıllık anlaşmaya varan sarı-lacivertli kulüp, bu sezon için 4 milyon avro, gelecek sezonlarda ise Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecek şekilde minimum 4 milyon avro karşılığında anlaşıldığını duyurmuştu.