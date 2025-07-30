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Termometreler 46,9 dereceyi gösterdi! 19 ilde durum fena

Termometreler 46,9 dereceyi gösterdi! 19 ilde durum fena

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde, öğleye kadar 19 ilde 40 derecenin üzeri görüldü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek seyrettiği bu dönemde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 19 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,9 derece olarak kayıtlara geçti. 

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği iller şöyle:

Termometreler 46,9 dereceyi gösterdi! 19 ilde durum fena - Resim: 0

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