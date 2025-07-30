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Bakan Yılmaz Tunç'tan orman yangınlarına ilişkin açıklama: 39 kişi tutuklandı

Bakan Yılmaz Tunç'tan orman yangınlarına ilişkin açıklama: 39 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yurt genelindeki orman yangınlarıyla ilgili olarak 1 Haziran'dan bu yana 168 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Tunç, şüphelilerden 39'unun tutuklandığını söyledi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan  Bakan Tunç, 1 Haziran tarihinden bu yana Türkiye genelinde 168 kişinin orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alındığını açıkladı. Bu kişilerden 39'unun tutuklandığı bilgisini veren Bakan Tunç, 64 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini söyledi. Tunç şunları kaydetti:

"39 kişi tutuklandı 64'ü hakkında adli kontrol kararı verildi"

Adli boyutla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılıklarımız mutlaka soruşturma başlatır. Yangının sebebi bulunmaya çalışılır. 1 Haziran'dan itibaren 168 şüpheli gözaltına alınmıştı, 39 kişi tutuklandı. 64'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmalar devam ediyor.

Geçmişte orman yangınlarına sebebiyet vermek suçundan 127 kişi cezaevinde bulunuyor, bunların 67'si hükümlü.

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