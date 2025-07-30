Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 154'e yükseldi

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde insani kriz derinleşiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 7 kişinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu son ölümlerle birlikte, açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 89'u çocuk olmak üzere 154'e yükseldi.

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İsrail'in tam ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, insani kriz giderek derinleşiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde 7 Filistinli daha yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bu son ölümlerle birlikte, Gazze'de açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan toplam can kaybı 154'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 89'unun çocuk olduğu belirtildi. İsrail'in bölgeye uyguladığı sıkı abluka, temel insani yardım malzemelerinin girişini kısıtlayarak sivil halkı açlıkla yüz yüze bırakıyor. Uluslararası toplum, Gazze'deki durumun vahametine dikkat çekerek acil yardım çağrısında bulunuyor.