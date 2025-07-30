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İhmal mi, kaza mı? Ankara'da şok eden ölüm besi çiftliğindeki metan gazından zehirlendiler

İhmal mi, kaza mı? Ankara'da şok eden ölüm besi çiftliğindeki metan gazından zehirlendiler

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir besi çiftliğinde çalışan yabancı uyruklu 2 işçi, hayvan atıklarının toplandığı depodaki metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

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Türkkarsak Mahallesi'nde faaliyet gösteren besi çiftliğindeki 2 işçi, çalışma arkadaşlarınca hayvan atıklarının bir araya getirildiği depoda bulundu.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalede bulunduğu 2 işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İşçilerin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, metan gazına maruz kaldığı belirlenen işçilerin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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